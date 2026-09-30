«Даже не знает, кто вы»: Собчак высмеяли за селфи с Рианной в Париже

44-летнюю телеведущую Ксению Собчак раскритиковали из-за фотографии с певицей Рианной, пишет «Газета.Ru». Снимок сделан после показа Dior в рамках Недели моды в Париже.

Под фото Собчак написала, что ее поездка в столицу Франции началась со знакомства с легендарной артисткой, однако интернет-пользователи усомнились в том, что журналистка действительно познакомилась с Рианной.

Фото: [ соцсети ]

«Знакомство — это вы, конечно, загнули, Ксения Анатольевна», «Знакомство с Ри, в то время Ри даже не знает, кто вы», — писали интернет-юзеры.

Собчак часто является гостьей различных международных фестивалей и мероприятий. Так, например, 7 сентября Ксения Анатольевна побывала на кинопремьере в рамках Венецианского кинофестиваля.

Рианне 38 лет, она родом из Барбадоса. На счету певицы целых восемь премий «Грэмми». Она также шесть раз становилась обладательницей премии American Music Awards. В 2013 году Рианне вручили специальную награду Icon Award за вклад в музыкальную индустрию — первую в истории этой премии.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что за рэпером Джиганом могут стоять влиятельные люди.