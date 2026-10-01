30-летняя модель и телеведущая Анастасия Решетова призналась, что ждет второго ребенка. Фотографии с животом опубликовал журнал «Мнение редакции* может не совпадать». Анастасия призналась, что надеется вновь стать мамой уже в 2027 году.

Решетова является бывшей возлюбленной рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Они состояли в отношениях с 2014 по 2020 годы, а в 2019 году у них родился сын. Осенью 2020-го года рэпер и модель объявили о расставании.

В январе 2026 года Решетова получила предложение руки и сердца: фотографию этого события она сделала на Мальдивах. По неподтвержденным данным, Анастасия состоит в браке с сыном президента Союза армян России Ара Абрамяна — Владислава Абрамяна.

Решетова начала карьеру в модельном бизнесе: в 2014 году в 18 лет стала первой вице-мисс России. Затем занялась предпринимательством — открыла клинику Anatomia Beauty Clinic, салон Inhype Beauty Zone и запустила бренд одежды и косметики In.Hype. В 2017-м модель выпустила книгу «Сегодня я проснулась другой», а в 2021-м вела реалити-шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ.

Ранее звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович заявила, что ждет ребенка.