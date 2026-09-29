«Показатели становятся выше»: Кушанашвили высказался о критике Дробыша в адрес Дубцовой

Teleprogramma.org: Кушанашвили раскритиковал резкий тон Дробыша в телешоу

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

56-летний журналист Отар Кушанашвили высказался о поведении 60-летнего продюсера Виктора Дробыша, пишет Teleprogramma.org.

На телепроекте «Соль. Легенда» накануне разгорелся скандал: 44-летняя певица Ирина Дубцова вышла на сцену с новой аранжировкой хита «Я тебе не верю». Дробыш жестко раскритиковал выступление артистки, посчитав, что она переборщила с громкостью.

Продюсер также посоветовал Ирине «не орать» и взять пример с более сдержанной манеры Аллы Пугачевой. Из-за критики Дубцова расплакалась и ушла со сцены.

Кушанашвили раскритиковал резкий тон продюсера, но отметил, что за мнением Дробыша стоит многолетний профессиональный опыт. Журналист сказал, что у Дробыша своеобразное лицо, но при этом он хорошо разбирается в предмете разговора.

«Дробыш избрал стиль таранной агрессии… Когда в жюри восседает такой монстр, показатели точно становятся выше. Но стоит ли ради них так унижать Дубцову, зная, что она ранимая?», — отметил журналист.

По мнению Кушанашвили, Дробыш — ценный участник программы, несмотря на то что иногда перегибает палку.

Ранее журналист Отар Кушанашвили раскрыл причины конфликтов Леры Кудрявцевой с мужем.

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