«Зенит» — «Спартак»: расклад перед центральным матчем тура в РПЛ

В центральном матче 21-го тура РПЛ 14 марта встретятся «Зенит» и «Спартак» в одном из самых принципиальных противостояний российского чемпионата. Поединок команд из двух столиц всегда будет привлекать внимание болельщиков вне зависимости от того, какие места на данный момент «Спартак» и «Зенит» занимают, какие турнирные задачи ставят.

Как «Спартак» и «Зенит» вошли в весну

«Спартак» начал весеннюю часть сезона с новым главным тренером Хуаном Карлосом Карседо. Состав красно-белых изменился минимально, купленный у «Балтики» Владислав Саусь в большей степени игрок ротации. Карседо обошелся без резких перемен, а вот весенний старт у «Спартака» получился противоречивым.

В РПЛ были одержаны две победы — над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3), а между ними уместилось кубковое поражение от «Динамо» (2:5).

«Зенит» купил зимой звездных Джона Джона и Джона Дурана, а также выменял у ЦСКА защитника сборной России Игоря Дивеева. Впечатления пока сдержанные. «Зенит» в непростых матчах дважды обыграл «Балтику» с одинаковым счетом 1:0 — в чемпионате и Кубке, а в 20-м туре РПЛ неожиданно проиграл «Оренбургу» (1:2).

Последние противостояния

За два последних календарных года «Зенит» и «Спартак» семь раз встречались в официальных матчах. Все игры получились упорными, а четыре из них завершились вничью. В частности, такой исход случился в матче первого круга (2:2). В других играх дважды победил «Зенит», один раз — «Спартак», и разница в счете всякий раз была минимальной.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что и ближайший матч завершится вничью. По его мнению, обе команды пока играют неровно, чередуя сильные матчи с провалами.

Турнирные перспективы

«Зенит» идет на втором месте и отстает от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко, так что задача выиграть чемпионат в год, объявленный столетием клуба, ни в коем случае не снимается. Гипотетическая потеря очков в игре со «Спартаком» при таком раскладе может обойтись очень дорого.

На «Спартак» турнирная задача вроде бы не особенно давит. Команда находится на шестом месте, и, если продвинуться выше не получится, это можно будет списать на «наследие Станковича». С другой стороны, победа над «Зенитом» вернет красно-белых если не в чемпионскую гонку, то как минимум в борьбу за призовые места. На одну ступеньку можно будет выскочить уже после этого тура — «Балтика» и ЦСКА, у которых на одно очко больше, играют друг с другом.

Сильные и слабые стороны «Спартака»

«Спартак» хорош в атаке — девять голов в трех матчах весной. Этот факт признал и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Команда много забивает, еще больше создает. Особенно выделяются осенью аргентинцы Эсекьель Барко и Пабло Солари. Легко пофантазировать, что испаноязычные парни быстрее всех восприняли идеи испанца Карседо. По количеству успешных обводок аргентинцы занимают второе и третье место, немного уступая лишь Лечи Садулаеву из «Ахмата».

«Спартак» лидирует в лиге по владению мячом — 61,7%. Второй по этому показателю «Зенит» — 61,15%. Кто заберет контроль над мячом — одна из побочных интриг предстоящей встречи.

Зато проблемы в защите красно-белых сохраняются. В первую очередь, это касается игры на стандартах, именно так прилетало и от «Акрона», и от «Динамо». Другая неприятная особенность команды Карседо — провальные отрезки во вторых таймах, минут по 15-20. Были во всех весенних матчах, о причине можно только догадываться. Точно не недостаток физической готовности — всякий раз «Спартак» находил в себе силы возвращаться. Возможно, дело в психологии, возможно, в поздних заменах Карседо.

Поздние замены, кстати, стали отличительной чертой нового тренера «Спартака». С одной стороны, он не дергает команду, как Деян Станкович, который запросто мог заменить троих в перерыве. С другой, не дает ей вовремя новый импульс.

Сильные и слабые стороны «Зенита»

Сергей Семак заявил, что у «Зенита» нет проблем в обороне (хотя по итогам матча с «Оренбургом» можно поспорить, два раза оренбуржцы просто продавили защиту петербуржцев). При этом специалист признал, что в нападении не все в порядке. В трех матчах «Зенит» забил ровно по одному голу. Дважды отличился, наверное, самый критикуемый игрок команды Александр Соболев.

А вот громкие приобретения пока не впечатляют. Особенно это касается колумбийца Джона Дурана. Очень маловероятно, что со «Спартаком» Семак бросит в бой форварда с первых минут.

«Зенит» продал зимой Жерсона, который явно не горел желанием играть в Санкт-Петербурге. При этом в центре полузащиты у команды оказалась дыра. В матче с «Оренбургом» попробовали тройку Вендел — Педро — Джон, но двум последним сподручнее играть на фланге.

Так что за десять туров до конца чемпионата «Зенит» не выглядит до конца отлаженным механизмом. Но качество игроков и глубина состава позволяют ему рассчитывать на победу в любом матче в РПЛ.