Сосняк вместо ельника: миколог назвал самый грибной лес Подмосковья

Первая летняя волна грибов уже пришла в подмосковные леса. Лисички, белые, подберезовики и маслята ждут сборщиков, но не каждый лес даст одинаково щедрый урожай. Миколог Михаил Вишневский в беседе с REGIONS назвал самый продуктивный тип леса в регионе и объяснил, куда стоит ехать за полной корзиной.

Тихая охота в Подмосковье набирает обороты. Сейчас в лесах региона можно встретить и лисички, и белые грибы, и подберезовики, и маслята. Правда, их пока немного — это особенность первой летней волны, пояснил эксперт. Но главное не количество, а знание мест.

Где искать

Михаил Вишневский дает четкий ориентир: самый урожайный тип леса — сосняк или смешанный массив с преобладанием сосны. Почему?

Сосна даёт белые сосновые боровики, которые активно идут сейчас.

В таких лесах растут лисички.

И маслята тоже предпочитают сосновые насаждения.

Если цель — не просто прогулка на свежем воздухе, а полная корзина, эксперт советует выбирать именно сосновые или смешанные леса.

География урожая

Серпухов сегодня называют главным грибным районом юга Подмосковья. Там находят:

белые грибы;

подберезовики;

подосиновики;

сыроежки.

Вслед за Серпуховым идут Чехов и Дмитровский округ. Экологи напоминают: выбирать лучше светлые опушки, расположенные подальше от автомобильных трасс и мусорных свалок.

Когда ждать пика

Настоящий грибной бум прогнозируют в конце июня. После хороших дождей леса наполнятся урожаем, и тихая охота станет по-настоящему добычливой. Пока же стоит запомнить главный совет миколога: ищите сосну — и корзина не останется пустой.