Что будет, если перестать пить кофе на две недели? Найден неожиданный эффект
Newsweek: отказ от кофе на 2 недели изменил обмен веществ в кишечнике
Фото: [Медиасток.рф]
В рамках эксперимента ученые попросили любителей кофе полностью отказаться от напитка на две недели и обнаружили, что наиболее заметные изменения произошли в кишечнике, пишет Newsweek со ссылкой на исследование Университетского колледжа Корка в журнале Nature Communications.
В эксперименте участвовали 62 человека. Половина обычно выпивала по три-пять чашек кофе в день, остальные кофе практически не употребляли.
После двух недель без кофе у его постоянных потребителей заметно изменился состав метаболитов — небольших веществ, которые образуются в организме в процессе обмена веществ и работы кишечных бактерий.
Затем участникам снова начали давать кофе, причем они не знали, был он обычным или без кофеина. В обеих группах снизились субъективный стресс, показатели депрессивного настроения и импульсивность.
Интересно, что кофе без кофеина оказался связан с улучшениями в тестах на обучение и память, тогда как обычный кофе — с меньшей тревожностью и лучшим вниманием.
Исследователи считают, что эффект кофе нельзя объяснить одним кофеином. Значение могут иметь полифенолы, клетчатка и другие вещества, взаимодействующие с кишечными бактериями.
При этом авторы подчеркивают: исследование не доказывает, что кофе лечит проблемы кишечника, депрессию или ухудшение памяти.