Что будет, если перестать пить кофе на две недели? Найден неожиданный эффект

В рамках эксперимента ученые попросили любителей кофе полностью отказаться от напитка на две недели и обнаружили, что наиболее заметные изменения произошли в кишечнике, пишет Newsweek со ссылкой на исследование Университетского колледжа Корка в журнале Nature Communications.

В эксперименте участвовали 62 человека. Половина обычно выпивала по три-пять чашек кофе в день, остальные кофе практически не употребляли.

После двух недель без кофе у его постоянных потребителей заметно изменился состав метаболитов — небольших веществ, которые образуются в организме в процессе обмена веществ и работы кишечных бактерий.

Затем участникам снова начали давать кофе, причем они не знали, был он обычным или без кофеина. В обеих группах снизились субъективный стресс, показатели депрессивного настроения и импульсивность.

Интересно, что кофе без кофеина оказался связан с улучшениями в тестах на обучение и память, тогда как обычный кофе — с меньшей тревожностью и лучшим вниманием.

Исследователи считают, что эффект кофе нельзя объяснить одним кофеином. Значение могут иметь полифенолы, клетчатка и другие вещества, взаимодействующие с кишечными бактериями.

При этом авторы подчеркивают: исследование не доказывает, что кофе лечит проблемы кишечника, депрессию или ухудшение памяти.