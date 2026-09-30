«Режим энергосбережения» для организма: ученые нашли способ продлевать жизнь

Ученые разработали препарат, который смог увеличить продолжительность жизни нескольких модельных организмов, в некоторых случаях более чем на 25%, пишет Daily Mail. Результаты исследования специалистов Лаборатории медицинских наук MRC, Имперского колледжа Лондона и Кельнского университета опубликованы в журнале Aging Cell.

Соединение под названием 991 напрямую активирует AMPK — фермент, который следит за запасами энергии в клетках. При ее нехватке он переводит организм в своеобразный «режим энергосбережения»: снижает затраты на такие процессы, как создание новых белков и накопление жира, одновременно усиливая использование сахара и жиров в качестве топлива.

Препарат испытали на дрожжах, нематодах C. elegans и плодовых мушках. Во всех трех случаях активация AMPK увеличивала продолжительность жизни. У мышей соединение пока не показало непосредственно продление жизни, однако вызвало изменения в белковом составе, связанные с долголетием.

Руководитель группы редокс-метаболизма MRC доктор Хелена Кошеме отметила, что одинаковый эффект у настолько разных организмов повышает вероятность того, что механизм может работать и у млекопитающих. Следующим этапом станут эксперименты на мышах.

При этом до испытаний подобных препаратов против старения у людей еще далеко. Профессор Филипе Кабрейру подчеркнул, что само старение пока не считается заболеванием, поэтому результаты следует рассматривать как перспективное направление исследований, а не готовый способ продлить человеческую жизнь.