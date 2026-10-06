Миллиарды долларов на страхе: мошенники в США выдают себя за агентов ФБР

Daily Mail: американцы потеряли более $1,6 млрд из-за мнимых агентов ФБР

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В США мошенники все чаще выдают себя за сотрудников ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Секретной службы, пишет Daily Mail со ссылкой на предупреждение ФБР. С января 2025 года по июль 2026-го американцы подали почти 61 тыс. жалоб на такие схемы, а общие потери превысили 1,6 млрд долларов.

Главная уловка — подмена номера. На экране жертвы звонок выглядит так, будто действительно поступает из офиса ФБР. Мошенники также представляются именами реальных сотрудников.

Из-за этого даже самостоятельная проверка может не помочь: человек звонит в настоящее отделение, где ему подтверждают, что такой агент действительно существует, и после этого начинает доверять преступнику.

Обычно жертву обвиняют в каком-либо нарушении и требуют срочно заплатить, чтобы избежать ареста или уголовного преследования. Деньги просят перевести банковским платежом, через криптовалюту, подарочные карты или передать курьеру.

ФБР подчеркивает: настоящие федеральные агенты не требуют денег для отмены ареста или обвинений. При подозрительном звонке ведомство советует самостоятельно найти официальный номер агентства и перепроверить информацию.

иностранная пресса

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