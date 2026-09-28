Можно ли обратить старение одной таблеткой? Биолог делает ставку на теломеры

Yahoo: биолог Эндрюс планирует создать препарат для омоложения клеток организма

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Молекулярный биолог Билл Эндрюс считает, что в будущем одна таблетка сможет заметно замедлять или даже частично обращать процессы старения, сообщает Yahoo со ссылкой на The Cool Down. Его идея основана на теломерах — защитных участках на концах хромосом, которые у многих клеток становятся короче по мере деления.

Эндрюс много лет изучает фермент теломеразу, способный восстанавливать теломеры. Он рассчитывает создать препарат, который достаточно сильно активирует этот фермент во многих клетках организма. По его словам, в идеале такую таблетку человек мог бы принимать лишь раз примерно в десять лет.

Ученый утверждает, что у его команды уже есть соединение-кандидат, однако оно пока дает лишь небольшую часть той активности теломеразы, которую исследователи считают необходимой. Кроме того, разработка требует очень больших затрат — около 2 млн долларов в месяц.

При этом специалисты предупреждают, что старение нельзя объяснить только укорочением теломер. Оно связано с множеством процессов: повреждением ДНК, стареющими клетками, изменениями обмена веществ и другими механизмами.

Есть и серьезный риск: чрезмерная активность теломеразы может помогать клеткам делиться слишком долго. Исследования связывали более длинные теломеры с повышенным риском некоторых видов рака, включая меланому, рак яичников и легких. Поэтому идея таблетки, возвращающей организм к состоянию 25-летнего возраста, пока остается гипотезой, а не доказанным лечением.

иностранная пресса

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