Не спешите прогонять собаку с кровати: ученые выяснили, кто кого будит по ночам

PLOS One: хозяева чаще нарушают сон собак, чем наоборот

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Собаки могут быть не главными виновниками беспокойного сна своих хозяев, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале PLOS One. Ученые из Университета Торонто выяснили, что люди даже чаще будят своих питомцев ночью, чем наоборот.

Исследователи в течение четырех недель наблюдали за 25 людьми и 38 собаками. И хозяева, и питомцы носили специальные датчики, которые фиксировали их движения во время сна.

Оказалось, что люди и собаки часто начинали двигаться примерно одновременно. Однако чаще первым просыпался или ворочался именно человек, после чего активность появлялась и у собаки.

При этом совместный сон с питомцем практически не влиял на реальную продолжительность и качество сна хозяина — даже если самому человеку казалось, что собака ему мешает.

Большинство участников также признавались, что рядом с питомцем чувствуют себя спокойнее и безопаснее.

Впрочем, ученые не утверждают, что спать с собакой полезно абсолютно всем. Другие исследования показывали, что у некоторых людей сон рядом с питомцем становится более прерывистым. Поэтому многое зависит от конкретного человека, собаки и их привычек.

иностранная пресса

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