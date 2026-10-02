Тайна Наполеона раскрыта спустя 217 лет: ИИ расшифровал письмо императора

Daily Mail: ИИ помог прочитать зашифрованное письмо Наполеона 1809 года

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Фото: [медиасток.рф]

Зашифрованное письмо Наполеона Бонапарта удалось прочитать спустя 217 лет с помощью искусственного интеллекта, пишет Daily Mail. Инженер компании SentinelOne Картер Черч использовал ИИ для расшифровки послания, отправленного в 1809 году генералу Огюсту де Мармону.

Первая строка письма была написана по-французски, а следующие 24 состояли из двузначных чисел, отдельных букв и придуманных символов. Ключ к шифру со временем оказался утрачен.

По словам Черча, ИИ сначала разделил изображение письма на строки, распознал знаки и определил, какие из 175 рукописных символов являются вариантами одного и того же знака. После этого система приступила непосредственно к расшифровке.

В письме перечислялось расположение французских и союзных армий, а Мармону советовали не бояться своего изолированного положения в Далмации. Также сообщалось о движении русских войск против Австрии и подготовке французского наступления.

Сам Черч отметил, что шифр не был особенно сложным. Главная трудность заключалась в расшифровке изображения, каталогизации символов, переводе и объединении всех этапов анализа — работа, которая вручную заняла бы значительно больше времени.

иностранная пресса

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