Тайна Наполеона раскрыта спустя 217 лет: ИИ расшифровал письмо императора

Зашифрованное письмо Наполеона Бонапарта удалось прочитать спустя 217 лет с помощью искусственного интеллекта, пишет Daily Mail. Инженер компании SentinelOne Картер Черч использовал ИИ для расшифровки послания, отправленного в 1809 году генералу Огюсту де Мармону.

Первая строка письма была написана по-французски, а следующие 24 состояли из двузначных чисел, отдельных букв и придуманных символов. Ключ к шифру со временем оказался утрачен.

По словам Черча, ИИ сначала разделил изображение письма на строки, распознал знаки и определил, какие из 175 рукописных символов являются вариантами одного и того же знака. После этого система приступила непосредственно к расшифровке.

В письме перечислялось расположение французских и союзных армий, а Мармону советовали не бояться своего изолированного положения в Далмации. Также сообщалось о движении русских войск против Австрии и подготовке французского наступления.

Сам Черч отметил, что шифр не был особенно сложным. Главная трудность заключалась в расшифровке изображения, каталогизации символов, переводе и объединении всех этапов анализа — работа, которая вручную заняла бы значительно больше времени.