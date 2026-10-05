Виски отправят стареть на орбиту: ученые хотят получить новый вкус за счет космоса

Daily Mail: шотландский виски планируют выдерживать в космосе пять лет

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Шотландские и японские инженеры хотят впервые выдерживать виски прямо на орбите Земли, пишет Daily Mail. Эксперимент получил название Space Puffin, а запуск небольшого спутника с образцами напитка и его ингредиентов планируется на 2028 год.

Аппарат хотят отправить к Международной космической станции, а затем вывести на орбиту. Там образцы будут находиться около пяти лет, совершая оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут.

Главная идея — проверить, смогут ли резкие перепады температуры ускорить созревание виски. В космосе температура снаружи аппарата может быстро меняться примерно от минус 150 до плюс 200 градусов. Ученые надеются, что из-за этого древесина будет быстрее «дышать», а процессы выдержки пойдут активнее.

За напитком будут следить по изменению цвета и химического состава. Сам спутник после миссии возвращать не планируют.

По словам исследователя Университета Глазго Жиля Байе, в будущем ученые хотели бы отправлять в космос уже полноценные бочки и возвращать виски на Землю. Предполагается, что такая выдержка может дать особенно насыщенный и сложный вкус, но пока это только гипотеза, которую и должен проверить эксперимент.

иностранная пресса

Читайте также

Жизнь оказалась устойчивее: микроорганизм пережил жару, которую ранее считали пределом для развития сложных видов

Жизнь оказалась устойчивее: микроорганизм пережил жару, которую ранее считали пределом для развития сложных видов

Мужчинам не нужно сорить деньгами: женщины оценили умеренную щедрость выше

Мужчинам не нужно сорить деньгами: женщины оценили умеренную щедрость выше

Огромная база НЛО скрыта на дне океана? Экс-сотрудник разведки США рассказал о данных военных

Огромная база НЛО скрыта на дне океана? Экс-сотрудник разведки США рассказал о данных военных

Маленькие дети двигаются больше взрослых: некоторые проходят почти 30 тыс. шагов

Маленькие дети двигаются больше взрослых: некоторые проходят почти 30 тыс. шагов

Выключить ИИ будет неэтично? Ученые обсуждают, что делать, если чат-боты станут разумными

Выключить ИИ будет неэтично? Ученые обсуждают, что делать, если чат-боты станут разумными

Луна помнит магнитное поле, которого больше нет: что нашли под кратером Дьюар

Луна помнит магнитное поле, которого больше нет: что нашли под кратером Дьюар

Защита от старения и вирусов: как регулярные физические нагрузки перепрошивают иммунную систему

Защита от старения и вирусов: как регулярные физические нагрузки перепрошивают иммунную систему

Миллиардеры зря гонятся за бессмертием? Физик призвал перестать «тратить жизнь на продление жизни»

Миллиардеры зря гонятся за бессмертием? Физик призвал перестать «тратить жизнь на продление жизни»

Наш мозг собран из двух древних частей: одна думает, другая поддерживает жизнь

Наш мозг собран из двух древних частей: одна думает, другая поддерживает жизнь

Конец наступит быстрее: астрофизики резко сократили срок жизни Солнечной системы

Конец наступит быстрее: астрофизики резко сократили срок жизни Солнечной системы

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

Четыре следа тираннозавра сохранились на миллионы лет: находку обнаружил школьный учитель

Курение дедушки может отразиться на внуках: ученые нашли связь через поколения

Курение дедушки может отразиться на внуках: ученые нашли связь через поколения

Добавьте mosregtoday.ru в избранное