Виски отправят стареть на орбиту: ученые хотят получить новый вкус за счет космоса

Шотландские и японские инженеры хотят впервые выдерживать виски прямо на орбите Земли, пишет Daily Mail. Эксперимент получил название Space Puffin, а запуск небольшого спутника с образцами напитка и его ингредиентов планируется на 2028 год.

Аппарат хотят отправить к Международной космической станции, а затем вывести на орбиту. Там образцы будут находиться около пяти лет, совершая оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут.

Главная идея — проверить, смогут ли резкие перепады температуры ускорить созревание виски. В космосе температура снаружи аппарата может быстро меняться примерно от минус 150 до плюс 200 градусов. Ученые надеются, что из-за этого древесина будет быстрее «дышать», а процессы выдержки пойдут активнее.

За напитком будут следить по изменению цвета и химического состава. Сам спутник после миссии возвращать не планируют.

По словам исследователя Университета Глазго Жиля Байе, в будущем ученые хотели бы отправлять в космос уже полноценные бочки и возвращать виски на Землю. Предполагается, что такая выдержка может дать особенно насыщенный и сложный вкус, но пока это только гипотеза, которую и должен проверить эксперимент.