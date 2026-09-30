Кричат громче отбойного молотка: ученые нашли двух рекордно шумных птиц

CNN: два вида птиц из Бразилии способны издавать звуки громче 120 децибел

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Ученые обнаружили двух новых претендентов на звание самых громких птиц мира, сообщает CNN. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте выяснили, что голошейная звонарка и красноногая сериема способны издавать звуки громче 120 децибел — примерно как работающий рядом отбойный молоток. Работа опубликована в журнале Evolution.

Самый громкий отдельный крик голошейной звонарки достиг почти 131 децибела на расстоянии одного метра. В среднем ее сигнал составлял около 122 децибел. Красноногая сериема при другом способе подсчета показала среднюю максимальную громкость почти 121 децибел.

Ученые измерили голоса 123 видов птиц в Бразилии и американском штате Массачусетс. Для 113 видов такие данные получили впервые. Самой тихой среди изученных оказалась одна из колибри с показателем около 64 децибел.

Исследование показало, что более громкими обычно оказываются крупные птицы с мощной мускулатурой и широко раскрывающимся клювом. Вероятно, сильные мышцы позволяют создавать большее давление воздуха, а широкий клюв эффективнее выпускает звук наружу.

При этом однозначно назвать одну птицу самой громкой сложно: результат меняется в зависимости от того, измерять ли единичный рекордный крик или средние показатели нескольких особей.

иностранная пресса

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