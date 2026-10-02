Миллиардеры зря гонятся за бессмертием? Физик призвал перестать «тратить жизнь на продление жизни»

Британский физик Джим Аль-Халили считает, что миллиардеры, вкладывающие огромные средства в радикальное продление жизни, могут попросту тратить свое время, пишет TCD со ссылкой на The Guardian. По его мнению, человеку важнее максимально использовать ограниченный срок жизни, чем превращать его в бесконечную гонку за бессмертием.

Аль-Халили намерен посвятить свои предстоящие лекции природе времени. В этом контексте он упомянул эксперименты технопредпринимателей с омоложением, включая переливания плазмы и другие дорогостоящие методы с недоказанной эффективностью.

Физик подчеркивает, что с точки зрения масштаба Вселенной человеческая жизнь длится лишь мгновение. Поэтому попытка потратить это мгновение исключительно на то, чтобы продлить его еще немного, кажется ему сомнительным выбором.

При этом материал отмечает, что на здоровое старение обычно сильнее влияют обычные меры: снижение известных рисков, повседневные привычки и отказ от процедур, не имеющих убедительной доказательной базы.