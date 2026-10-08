Камень Великого Сфинкса раскрыл новую тайну: ученые нашли неизвестный вид крокодила

Ученые описали ранее неизвестный вид древнего родственника крокодилов, останки которого сохранились в той же породе, из которой позже высекли Великого Сфинкса в Гизе, пишет People со ссылкой на исследование в журнале Royal Society Open Science.

Речь идет о формации Мокаттам — массивном слое известняка в Египте. Именно этот камень использовали при строительстве Сфинкса и пирамид, но задолго до появления людей в нем уже сохранялись останки древних животных, включая акул и китов.

Новый вид получил название Herugavialis cairensis. Он относился к гавиалам — родственникам крокодилов с длинной и узкой мордой.

Саму окаменелость нашли еще в 1927 году, но только сейчас ученые подробно сравнили ее с другими древними и современными видами и пришли к выводу, что она относится к отдельному роду.

Любопытная деталь: у найденного черепа отсутствует кончик морды — как и нос у Великого Сфинкса. Именно поэтому название Herugavialis связано с древнеегипетским богом Гором.

Сегодня у этой группы осталось всего два живых родственника, и оба находятся под угрозой исчезновения.

Ученые считают, что в породах Мокаттама — и, возможно, даже в каменных блоках древних памятников — могут скрываться и другие крупные окаменелости.