Камень Великого Сфинкса раскрыл новую тайну: ученые нашли неизвестный вид крокодила
People: археологи описали новый род древних крокодилов из Египта
Фото: [Медиасток.рф]
Ученые описали ранее неизвестный вид древнего родственника крокодилов, останки которого сохранились в той же породе, из которой позже высекли Великого Сфинкса в Гизе, пишет People со ссылкой на исследование в журнале Royal Society Open Science.
Речь идет о формации Мокаттам — массивном слое известняка в Египте. Именно этот камень использовали при строительстве Сфинкса и пирамид, но задолго до появления людей в нем уже сохранялись останки древних животных, включая акул и китов.
Новый вид получил название Herugavialis cairensis. Он относился к гавиалам — родственникам крокодилов с длинной и узкой мордой.
Саму окаменелость нашли еще в 1927 году, но только сейчас ученые подробно сравнили ее с другими древними и современными видами и пришли к выводу, что она относится к отдельному роду.
Любопытная деталь: у найденного черепа отсутствует кончик морды — как и нос у Великого Сфинкса. Именно поэтому название Herugavialis связано с древнеегипетским богом Гором.
Сегодня у этой группы осталось всего два живых родственника, и оба находятся под угрозой исчезновения.
Ученые считают, что в породах Мокаттама — и, возможно, даже в каменных блоках древних памятников — могут скрываться и другие крупные окаменелости.