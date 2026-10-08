Будущее убежище для астронавтов? Под поверхностью Луны может скрываться глубокая пещера

NASA выбрало проект по изучению загадочной ямы Мариус-Хиллс на Луне, под которой может скрываться крупная подземная пещера, пишет Daily Mail. Если такая полость действительно существует, в будущем она могла бы стать естественным укрытием для астронавтов.

Яму обнаружил японский аппарат SELENE еще в 2009 году. Ее глубина сопоставима примерно с десятиэтажным домом, а отверстие по размеру близко к футбольному полю.

Ученые предполагают, что она может вести в так называемую лавовую трубку — пустой тоннель, оставшийся после древних вулканических извержений.

Проект GIMLI под руководством Института планетологии США будет использовать радар, сейсмические датчики и измерения гравитации, чтобы заглянуть под поверхность Луны.

Такие пещеры особенно интересны из-за суровых условий на поверхности. Уровень радиации на Луне намного выше, чем на Земле, а температура сильно меняется. Подземное убежище могло бы частично защитить людей от этих факторов.

Даже если большой пещеры не окажется, сама яма поможет ученым лучше изучить древнюю вулканическую историю Луны и слои пород, которые обычно скрыты под поверхностью.