Будущее убежище для астронавтов? Под поверхностью Луны может скрываться глубокая пещера

Daily Mail: проект GIMLI изучает лунную поверхность в поисках глубокой пещеры

Интересное

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

NASA выбрало проект по изучению загадочной ямы Мариус-Хиллс на Луне, под которой может скрываться крупная подземная пещера, пишет Daily Mail. Если такая полость действительно существует, в будущем она могла бы стать естественным укрытием для астронавтов.

Яму обнаружил японский аппарат SELENE еще в 2009 году. Ее глубина сопоставима примерно с десятиэтажным домом, а отверстие по размеру близко к футбольному полю.

Ученые предполагают, что она может вести в так называемую лавовую трубку — пустой тоннель, оставшийся после древних вулканических извержений.

Проект GIMLI под руководством Института планетологии США будет использовать радар, сейсмические датчики и измерения гравитации, чтобы заглянуть под поверхность Луны.

Такие пещеры особенно интересны из-за суровых условий на поверхности. Уровень радиации на Луне намного выше, чем на Земле, а температура сильно меняется. Подземное убежище могло бы частично защитить людей от этих факторов.

Даже если большой пещеры не окажется, сама яма поможет ученым лучше изучить древнюю вулканическую историю Луны и слои пород, которые обычно скрыты под поверхностью.

иностранная пресса

Читайте также

Кричат громче отбойного молотка: ученые нашли двух рекордно шумных птиц

Кричат громче отбойного молотка: ученые нашли двух рекордно шумных птиц

Защита от старения и вирусов: как регулярные физические нагрузки перепрошивают иммунную систему

Защита от старения и вирусов: как регулярные физические нагрузки перепрошивают иммунную систему

Соцсети обещают идеальную кожу, но какой ценой? Дерматологи предупреждают о рисках

Соцсети обещают идеальную кожу, но какой ценой? Дерматологи предупреждают о рисках

Тушь, паста и чай портятся быстрее, чем вы думаете: неочевидный срок годности привычных вещей

Тушь, паста и чай портятся быстрее, чем вы думаете: неочевидный срок годности привычных вещей

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

Почему саламандра может отрастить лапу, а человек — нет? В чем секрет регенерации

Почему саламандра может отрастить лапу, а человек — нет? В чем секрет регенерации

Таинственный шар пролетел над пробкой в Лос-Анджелесе: камеры сняли необычный объект

Таинственный шар пролетел над пробкой в Лос-Анджелесе: камеры сняли необычный объект

Самый низкий голос оказался не самым сексуальным: ученые нашли идеальную частоту

Самый низкий голос оказался не самым сексуальным: ученые нашли идеальную частоту

После травмы он не чувствовал рук: мозговой имплант частично вернул мужчине подвижность и осязание

После травмы он не чувствовал рук: мозговой имплант частично вернул мужчине подвижность и осязание

Трассы, яд и бульдозеры: почему дикие рыси массово гибнут рядом с людьми в США

Трассы, яд и бульдозеры: почему дикие рыси массово гибнут рядом с людьми в США

Мужчинам не нужно сорить деньгами: женщины оценили умеренную щедрость выше

Мужчинам не нужно сорить деньгами: женщины оценили умеренную щедрость выше

Добавьте mosregtoday.ru в избранное