ИИ услышал то, что геологи пропускали десятилетиями: у ядра Земли нашли шесть скрытых зон

Искусственный интеллект помог обнаружить шесть ранее неизвестных зон глубоко внутри Земли, сообщает Gadget Review. Система, разработанная исследователями Китайской академии наук, проанализировала почти 35 лет сейсмических данных: более 2 млн записей волн примерно от 5 тыс. землетрясений магнитудой выше 6 баллов.

Речь идет о слабых сигналах PKP precursors — едва заметных «эхо», которые возникают, когда сейсмические волны рассеиваются на неровностях у границы мантии и жидкого внешнего ядра. Эта область находится примерно на глубине 2,9 тыс. км, а сами сигналы приходят немного раньше основной волны и легко теряются в шуме.

Нейросеть выявила около 175 тыс. таких сигналов — более чем в 10 раз больше, чем во всех прежних каталогах вместе. На их основе ученые выделили шесть зон сильного рассеяния под высокими широтами Евразии, Центральной Азией, Южной Атлантикой и другими плохо изученными районами.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth, не утверждает, что ученые уже точно определили происхождение этих структур. Возможные объяснения — остатки древних погруженных плит, частичное плавление пород или минеральные переходы.

Авторы считают, что новый метод поможет точнее изучать нижнюю мантию и искать скрытые структуры, которые раньше было почти невозможно заметить самостоятельно.