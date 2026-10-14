Американец нашел мертвого бигфута и доказал это анализом ДНК: находка обернулась скандалом с университетом

Американский охотник на бигфута, или же снежного человека, Чарльз Стюарт утверждает, что в 2024 году нашел тело загадочного существа в горах Адирондак в штате Нью-Йорк, пишет Popular Mechanics. По его словам, анализ образцов якобы показал связь находки с неандертальцами и денисовцами, однако независимых подтверждений этому нет.

Стюарт рассказал, что взял кровь, шерсть и другие образцы и передал их человеку, которого считал связанным с Корнеллским университетом.

По его версии, результаты показали, что ДНК существа на 58,5% связана с неандертальцами и денисовцами. Он также опубликовал фотографии предполагаемых останков и документ, который называет лабораторным отчетом.

Однако Корнеллский университет заявил, что не проводил таких исследований и не подтверждал происхождение образцов.

Другие исследователи бигфута тоже отнеслись к истории крайне скептически и считают представленные останки подделкой.

Сам Стюарт от своих слов не отказывается и обвиняет университет во лжи. Он даже заявил о намерении потребовать через суд $10 млн.

Таким образом, история пока остается лишь громким заявлением: научно проверенных доказательств существования бигфута по-прежнему нет.