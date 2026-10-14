Почему мы не помним первые годы жизни? Нейробиологи объяснили загадку детской памяти

Человек практически наверняка не способен помнить собственное рождение, пишет Daily Mail со ссылкой на ряд нейробиологов из Университета Базеля. Поводом стало заявление Пола Маккартни из известной рок-группы The Beatles, который утверждает, что помнит звуки медицинских щипцов и даже прическу врача во время своего появления на свет.

Ученые объясняют, что младенцы умеют запоминать информацию. Например, уже вскоре после рождения ребенок способен узнавать лицо матери.

Однако это не те воспоминания, которые взрослый человек может потом мысленно «прокрутить» и рассказать как историю из своей жизни.

Одна из причин — чрезвычайно быстрое развитие детского мозга. При рождении он составляет примерно четверть размера мозга взрослого человека, а к двум годам достигает уже около трех четвертей. В это время появляется огромное количество новых связей между нервными клетками, из-за чего самые ранние воспоминания могут теряться.

Кроме того, младенец еще не понимает время, место и самого себя так, как взрослый человек. А именно эти вещи необходимы для формирования обычных воспоминаний о событиях собственной жизни.

Поэтому яркие «воспоминания» о рождении, скорее всего, создаются позднее. Мозг может соединить рассказы родителей, услышанные детали и собственное воображение в картину, которая со временем начинает ощущаться как настоящее воспоминание.