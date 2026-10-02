Темный тон волос может омолаживать лицо: ученые проверили эффект на фотографиях

Темные волосы могут визуально делать кожу лица более ровной, а человека — более привлекательным в глазах окружающих, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Франклинского и Маршалловского колледжа в журнале Perception.

В первом эксперименте 61 участнику показали фотографии 45 женщин в возрасте от 19 до 79 лет. Волосы на снимках скрыли, а лица помещали на черный или близкий к цвету кожи фон. На темном фоне кожа воспринималась как более однородная.

Во втором эксперименте исследователи уже меняли цвет волос на фотографиях, делая его светлее или темнее. Для молодых лиц заметной разницы не обнаружили, однако у женщин старшего возраста темные волосы повышали оценки ровности кожи.

Авторы объясняют эффект контрастом между лицом и окружающими его областями. Более темная «рамка» может визуально сглаживать небольшие различия оттенков кожи.

При этом исследование оценивало именно субъективное восприятие изображений, а не реальное состояние кожи или здоровья. Ученые лишь предполагают, что простые элементы внешности, включая цвет волос, способны немного менять впечатление от лица.