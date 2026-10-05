Эболу хотят заблокировать до появления симптомов: в Конго начались крупные испытания нового лекарства

В Конго испытывают экспериментальный препарат, который должен предотвратить развитие вируса Эбола после контакта с зараженным человеком, сообщает CNN. В исследовании уже участвуют более 250 человек, а всего планируется набрать около тысячи взрослых и подростков старше 12 лет.

Речь идет о противовирусном препарате обелдесивир, который дают в течение пяти дней после возможного заражения, пока симптомов еще нет. Половина участников получает препарат, половина — плацебо. За ними ежедневно наблюдают в течение 21 дня, а финальный контроль проводят спустя 42 дня.

Испытание направлено против вируса Bundibugyo, вызвавшего нынешнюю вспышку. Одобренной вакцины или специфического лечения именно для этого варианта пока нет.

С середины мая в стране зарегистрировали не менее 8300 подтвержденных случаев и около 4000 смертей. Лихорадка Эбола распространилась уже на семь провинций.

Исследование координирует медицинская организация ALIMA совместно с Национальным институтом биомедицинских исследований Конго и французским ANRS Emerging Infectious Diseases.

Если препарат окажется эффективным, он может помочь разрывать цепочки передачи заболевания среди людей, недавно контактировавших с больными.