Редкий порок сердца оставлял ребенка без сил: хирурги нашли решение с помощью 3D-печати

Talker News: хирурги использовали 3D-копию сердца ребенка для операции в США

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Четырехлетнему Уайатту Келлеру из США с редким пороком сердца провели сложную операцию, предварительно спланировав ее на точной 3D-копии его органа, пишет Talker News. Ребенок родился с осложнением, при котором соединения между верхними и нижними камерами сердца перекручены и кровь движется по необычной траектории.

До четырех лет мальчика только наблюдали, но затем он начал быстрее уставать. Врачи Cleveland Clinic Children’s решили оперировать и напечатали подробную модель его сердца, чтобы заранее разобраться в необычной анатомии.

Операцию в январе 2026 года провел руководитель отделения детской и врожденной кардиохирургии Хани Наджм. Он применил разработанную им технику, перестроив внутренние пути кровотока так, чтобы оба желудочка могли полноценно работать.

По словам хирурга, 3D-модель позволила еще до операции точно понять, как именно выполнять реконструкцию.

После вмешательства Уайатт полностью восстановился, снова катается на велосипеде, активно двигается и не имеет физических ограничений. Врачи продолжают наблюдение, но сейчас дополнительных операций ему не требуется.

иностранная пресса

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