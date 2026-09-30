Рак может начинаться с инфекции: ученые оценили масштаб проблемы

Примерно каждый восьмой новый случай рака в мире может быть связан с инфекциями, сообщает Yahoo со ссылкой на The Telegraph и Scientific American. По оценке Международного агентства по изучению рака, в 2024 году вирусы, бактерии и другие возбудители стали причиной около 2,3 млн опухолей — примерно 12% всех новых случаев. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Oncology.

Главный вклад внесли бактерия Helicobacter pylori и вирус папилломы человека (HPV): вместе на них пришлось более 1,5 млн случаев. Еще около 360 тысяч опухолей ученые связали с вирусом гепатита B, 260 тысяч — с вирусом Эпштейна — Барр и около 160 тысяч — с гепатитом C.

Особенность этих причин в том, что многие из них можно предотвратить. Против HPV и гепатита B уже существуют вакцины, а Helicobacter pylori, гепатиты B и C и ВИЧ можно выявлять и лечить. Поэтому авторы считают борьбу с инфекциями одним из реальных способов снизить число онкологических заболеваний.

Больше всего связанных с инфекциями случаев выявили в Восточной Азии — около 990 тысяч. Повышенные показатели также отмечены в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.

При этом речь идет не о том, что антибиотики или вакцины способны лечить уже возникший рак. Их задача — предотвратить или устранить инфекцию, которая в некоторых случаях спустя годы может привести к развитию опухоли.