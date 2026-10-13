Международная группа ученых выделила 17 крупнейших угроз благосостоянию человечества до конца XXI века, пишет ScienceAlert со ссылкой на масштабный отчет в журнале The Lancet. Две из них эксперты отдельно отнесли к угрозам с потенциальным риском вымирания людей.

Речь идет о злонамеренном использовании искусственного интеллекта, в том числе для создания биологического оружия, а также о крупных ядерных разработках, которые могут вызвать массовый голод.

При этом исследователи подчеркивают: вероятность таких сценариев невысока, но их последствия настолько тяжелые, что игнорировать их нельзя.

Еще 15 угроз способны привести к огромным потерям здоровья и жизни. Среди них загрязнение воздуха, устойчивость бактерий к антибиотикам, изменение климата, пандемии, войны, курение, алкоголь, ожирение, высокое давление, проблемы с психическим здоровьем и старение населения.

Самой большой предотвратимой нагрузкой ученые назвали ожирение вместе с плохим питанием и низкой физической активностью.

Главный вывод авторов — многие угрозы связаны между собой. Поэтому бороться с ними по отдельности недостаточно: странам нужны более устойчивые системы здравоохранения, инвестиции в новые технологии и постоянный контроль глобальных рисков.