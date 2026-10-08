Вода полезна, пока ее не слишком много: симуляция показала, что происходит с мозгом при передозировке

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Фото: [медиасток.рф]

Слишком большое количество воды, выпитое за короткое время, действительно может быть опасным, пишет LadBible. В редких случаях возникает так называемая водная интоксикация — состояние, при котором из-за избытка жидкости начинают отекать клетки организма, в том числе клетки мозга.

Проблема особенно опасна для мозга, потому что он находится внутри черепа и практически не имеет пространства для расширения. Если клетки начинают набухать, давление внутри черепа растет.

Сначала у человека могут появиться головная боль, сонливость и спутанность сознания. В тяжелых случаях возможны нарушения сердечного ритма, повышение давления и другие опасные осложнения.

Обычно здоровый организм успевает выводить лишнюю воду через почки. Поэтому подобные случаи чаще возникают, когда человек выпивает очень большой объем жидкости за короткое время — например, во время соревнований, при экстремальных тренировках или под действием некоторых препаратов.

Смерть от водной интоксикации встречается редко, но такие случаи известны. Поэтому принцип здесь простой: вода жизненно необходима, но даже ее количество должно оставаться разумным.

иностранная пресса

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