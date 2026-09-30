Соцсети обещают идеальную кожу, но какой ценой? Дерматологи предупреждают о рисках

Почти 95% популярных TikTok-роликов о корейском уходе и так называемой «стеклянной коже» содержат хотя бы одно потенциально вводящее в заблуждение утверждение, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, представленное на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии. Под «стеклянной кожей» обычно понимают очень гладкую, чистую и хорошо увлажненную кожу.

Ученые проанализировали 38 популярных видео, найденных в мае 2026 года по пяти поисковым запросам. В 84% роликов не учитывались различия между типами кожи, 45% рекомендовали сочетать множество активных компонентов без объяснения рисков, а 32% обещали практически мгновенный результат.

Только в одном видео упоминался риск раздражения, лишь в двух говорилось о защите от солнца. Ни один автор не предупреждал о контактном дерматите и не советовал обратиться к дерматологу. При этом 82% роликов создавали блогеры без медицинского образования, а ни одно из видео не было снято дерматологом.

Авторы подчеркивают, что проблема не в корейском уходе как таковом. Опасность возникает, когда обычные принципы вроде мягкого очищения и увлажнения превращаются в универсальные многоступенчатые схемы для всех. Это может привести к раздражению, чрезмерному отшелушиванию, обострению акне и повреждению защитного барьера кожи.