Жара била рекорды все лето: 52% Западной Европы впало в рекордный стресс

Daily Mail: тепловой стресс ударил по 52% территорий Европы летом 2026 года

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Более половины Европы летом 2026 года столкнулось c рекордным тепловым стрессом, пишет Daily Mail со ссылкой на новые климатические данные международной организации ECMWF. Для 52% территории континента это означало ощущаемую температуру 38 градусов и выше.

Лето стало третьим самым теплым в Европе за всю историю наблюдений и самым жарким в Западной Европе. Средняя температура там достигла 21,7 градуса Цельсия — на 2,5 градуса выше многолетней нормы и прежнего рекорда 2003 года.

Жара пришла уже в конце мая и сохранялась все лето. За сезон было 17 дней, когда температура выше 30 градусов охватывала не менее 60% Западной Европы. В 2003 году таких дней было 11.

Последствия вышли далеко за рамки температуры. Реки Рейн, Дунай, По, Луара, Рона и Сена столкнулись с рекордно низким или близким к рекордному уровнем воды. Это осложнило судоходство, орошение и работу электростанций.

К началу сентября площадь пожаров в Евросоюзе почти вдвое превысила средний показатель за 2006–2025 годы. Одновременно рекордно теплыми оставались воды у атлантического побережья и в значительной части Средиземного моря.

иностранная пресса

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