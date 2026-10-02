Между жизнью и смертью есть еще одно состояние? Клетки нашего организма оказались удивительно автономными

Gadget Review: клетки тела могут сохранять активность после смерти организма

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Фото: [Медиасток.рф]

Некоторые клетки способны сохранять активность после смерти организма и даже перестраиваться в новые структуры, пишет Gadget Review. Исследователи используют для этого термин «третье состояние», однако речь идет не о новом виде жизни после смерти, а о клеточной активности в лабораторных условиях.

Ученые из Университета Тафтса и Университета Вермонта создавали из клеток эмбрионов лягушек так называемых ксеноботов — многоклеточные структуры, способные двигаться и выполнять функции, которых эти клетки не выполняли в исходном организме.

Похожие эксперименты с клетками человеческих легких привели к созданию антроботов. В лаборатории они могли самостоятельно перемещаться, а их скопления способствовали восстановлению поврежденных культур нервных клеток.

Отдельные исследования также показывают, что после смерти организма некоторые гены еще некоторое время продолжают работать, а активность клеток может меняться в зависимости от температуры, типа ткани и доступных питательных веществ.

При этом ученые не считают доказанным, что клетки обладают сознанием. Одни исследователи говорят о примитивном разуме и способности клеток координировать поведение, другие объясняют все обычной биохимией, сигналами и программами развития. Единого мнения пока нет.

иностранная пресса

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