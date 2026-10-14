Насколько тюленям мешают корабли и самолеты? Экологи узнали ответ с помощью необычного теста

Talker News: ученые оценили влияние антропогенного шума на слух тюленей

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые научили морских львов и тюленей проходить тесты на слух, чтобы понять, насколько им могут мешать корабли, самолеты и строительство у побережья, пишет Talker News. Исследование провели специалисты Университета Кертина и австралийского Общества охраны природы Таронга.

В эксперименте участвовали два австралийских морских льва и два длинноносых морских котика из зоопарка Таронга в Сиднее.

Животных научили нажимать на специальную панель, когда они слышали звук. За правильный ответ они получали рыбу.

Оказалось, что оба вида лучше всего слышат звуки частотой около 3,2 кГц. Исследователи также сравнили слух животных с шумом от лодок, крупных судов, самолетов, поездов и строительства. Многие из этих звуков морские котики способны слышать, находясь на суше.

Особенно важны результаты для австралийских морских львов, которых осталось около 12 тысяч. Слух помогает им общаться, искать пищу, ориентироваться и замечать опасность.

Теперь ученые хотят выяснить, насколько хорошо эти животные слышат под водой и при каком уровне человеческий шум начинает мешать их поведению или повреждать слух.

иностранная пресса

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