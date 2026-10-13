Самое маленькое цветущее растение в мире может кормить астронавтов в далеком космосе

Current Biology: ряска может стать перспективной пищей для космических миссий

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Самое маленькое цветущее растение в мире может в будущем стать источником пищи для астронавтов во время дальних космических миссий, пишет Talker News со ссылкой на исследование Ноттингемского университета в журнале Current Biology. Речь идет о ряске — крошечном растении размером всего в несколько миллиметров.

Ученые подробно изучили ее клетки и работу генов, чтобы понять, как полноценное растение может помещаться в таком маленьком объеме.

Оказалось, что ряска не просто утратила часть органов в процессе эволюции. Основные структуры, характерные для более крупных растений, у нее сохранились, но сильно уменьшились и буквально оказались упакованы вместе.

По словам руководителя исследования Энтони Бишоппа, это помогает понять, каким образом растения вообще могут становиться настолько миниатюрными.

Но интерес к ряске связан не только с фундаментальной наукой. Ее рассматривают как потенциальный источник пищи и белка как на Земле, так и в космосе.

Особенно перспективной она может оказаться для длительных полетов, где важны компактность, быстрый рост и возможность получать свежую пищу прямо на борту.

При этом потенциал ряски пока изучен гораздо хуже, чем у привычных сельскохозяйственных культур, которые люди улучшали тысячелетиями.

иностранная пресса

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