Не капризы, а биология: масштабное исследование доказало, что женщины терпят боль гораздо чаще мужчин

First For Women: выявлены 11 зон тела, где женщины переносят боль острее мужчин

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Женщины на протяжении жизни чаще мужчин сообщают о боли в разных частях тела, пишет First For Women со ссылкой на исследование в журнале Nature Medicine. Авторы проанализировали данные из 902 источников в 118 странах, собранные с 1990 по 2025 год.

Исследование охватывало людей от 5 лет до возраста старше 100 лет. Женщины чаще мужчин сообщали о боли во всех 11 изученных областях тела — от головы и лица до спины, живота, бедер и коленей.

Самые заметные различия обнаружили при боли в лице, головной боли и боли в животе.

Еще один важный вывод касается возраста. У обоих полов частота боли особенно быстро росла до 55 лет. Боль в спине, бедрах и коленях продолжала увеличиваться с возрастом и достигала максимума примерно после 75 лет.

Директор Центра репродуктивного здоровья Эдинбургского университета Эндрю Хорн считает, что результаты подтверждают: разрыв между мужчинами и женщинами по уровню боли реален и наблюдается во многих странах.

По его словам, женскую боль по-прежнему нередко недооценивают, а для ее лечения нужны отдельные исследования и более персонализированный подход.

иностранная пресса

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