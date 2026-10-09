Самые точные часы, ищущие темную материю: ученые создали совершенно новый способ измерять время

Ученые создали первые работающие ядерные часы — новый способ измерения времени, который в будущем может оказаться еще точнее современных атомных часов, пишет The Independent со ссылкой на две работы в журнале Nature.

Атомные часы уже более 70 лет измеряют время по тому, как электроны внутри атомов переходят между разными энергетическими состояниями. Именно их высокая точность, например, помогает работе GPS.

Новые часы устроены иначе: ученые следят за изменениями не электронов, а самого атомного ядра. Для этого используют редкий изотоп торий-229.

Ядро примерно в 100 тысяч раз меньше всего атома, поэтому оно слабее реагирует на внешние электрические поля. Теоретически это позволит сделать часы более устойчивыми и точными.

Такая чувствительность нужна не только для измерения времени. Ученые надеются использовать ядерные часы для поиска темной материи и проверки фундаментальных законов физики.

Однако пока технология уступает лучшим атомным часам по стабильности. Исследователям еще предстоит улучшить систему, в частности с помощью более мощных лазеров.

Тем не менее ученым впервые удалось заставить принцип, предложенный более 20 лет назад, работать на практике.