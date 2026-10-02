Искусственный интеллект научился оценивать возраст человека по речи, а расхождение между «возрастом голоса» и реальным возрастом оказалось связано с когнитивными нарушениями, пишет Live Science со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

Ученые проанализировали данные более 2900 испаноязычных жителей Аргентины, Чили, Колумбии, Мексики и Перу в возрасте от 18 до 88 лет. Участники выполняли семь речевых заданий, а алгоритм оценивал более 700 признаков — паузы, скорость речи, высоту голоса, словарный запас и эмоциональную выразительность.

У людей, чья речь выглядела для ИИ «старше» их реального возраста, чаще встречались легкие когнитивные нарушения, болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция. Они также хуже справлялись с тестами памяти, внимания и речи.

Больший разрыв между реальным и речевым возрастом был связан и с признаками ускоренного биологического старения по эпигенетическим тестам. У пациентов с болезнью Альцгеймера он также совпадал с более высоким уровнем белка p-tau217.

Однако авторы предупреждают, что «речевые часы» пока не готовы для диагностики. На голос влияют депрессия, стресс и усталость, а саму модель пока проверяли только на испаноязычных участниках.