Ученые нашли недооцененный фактор старения — он скрыт в наших хромосомах

Science: хромосомы X и Y могут влиять на старение и риск болезней

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Фото: [Медиасток.рф]

Хромосомы X и Y могут влиять не только на биологический пол человека, но и на то, как стареет его организм и какие болезни развиваются с возрастом, пишет Newsweek со ссылкой на обзор ученых из США в журнале Science.

Раньше различия между мужчинами и женщинами чаще объясняли в основном действием гормонов. Теперь исследователи считают, что сами X и Y хромосомы тоже могут менять работу клеток, иммунитета, мозга и других органов.

Например, у женщин обычно две X хромосомы. Одна из них большую часть жизни почти выключена, чтобы клетки не получали двойную дозу генов. Но с возрастом некоторые гены на ней могут снова включаться.

Иногда это может быть полезно. В исследованиях на мышах такое включение некоторых генов улучшало работу мозга. Но в других случаях оно, наоборот, может повышать риск болезней — все зависит от конкретного гена и ткани.

У мужчин с возрастом часть клеток иногда теряет Y хромосому. Такие изменения связывают с воспалением, болезнями сердца, болезнью Альцгеймера и некоторыми видами рака.

Главный вывод ученых в том, что старение мужчин и женщин зависит не только от гормонов. X и Y хромосомы могут влиять на здоровье в течение всей жизни и в будущем даже помочь точнее оценивать риск болезней и подбирать лечение.

иностранная пресса

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