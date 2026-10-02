Конец наступит быстрее: астрофизики резко сократили срок жизни Солнечной системы

Солнечная система может потерять стабильность значительно раньше, чем предполагали прежние модели, пишет The Independent со ссылкой на исследование в журнале The Astrophysical Journal Letters. Главная причина — то, как Солнце будет утрачивать массу на последних этапах своей жизни.

Примерно через 8 млрд лет Солнце превратится в белый карлик и лишится почти половины нынешней массы. Ранее ученые предполагали, что этот процесс пройдет сравнительно плавно, а внешние планеты смогут оставаться на стабильных орбитах чрезвычайно долго.

Новая работа учитывает, что потеря вещества может происходить неравномерно — отдельными выбросами в случайные моменты и направления. Такие «толчки» способны постепенно менять орбиты Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

В результате в части моделирований внешние планеты теряли устойчивость уже в течение примерно 1 млрд лет после превращения Солнца в белый карлик. Более того, в 40% симуляций разрушение системы начиналось еще на стадии красного гиганта.

Для Земли это уже не будет иметь практического значения: задолго до этого разогрев Солнца сделает планету непригодной для жизни, а на стадии красного гиганта оно может вовсе поглотить ее.