Физики воссоздали материю первых мгновений Вселенной: какой странный сигнал они получили

Физики получили возможный ключ к пониманию того, как в первые мгновения после Большого взрыва возникла привычная нам материя, пишет Live Science со ссылкой на исследование в журнале Physical Review Letters. Необычный эффект обнаружили при столкновениях ядер золота почти на скорости света.

Эксперимент проводили на коллайдере RHIC в Брукхейвенской национальной лаборатории США. При таких столкновениях на короткое время возникает кварк-глюонная плазма — очень горячее состояние материи, которое, как считается, существовало вскоре после рождения Вселенной.

Ученые проанализировали около миллиарда столкновений при разной энергии. Они ожидали, что поведение разлетающихся частиц будет меняться постепенно. Вместо этого в определенном диапазоне произошел заметный «провал»: изменения сначала уменьшились, а затем снова выросли.

Такой эффект может указывать на так называемую критическую точку — особые условия, при которых материя меняет способ перехода из кварк-глюонной плазмы в обычные протоны и нейтроны.

Сигнал оказался статистически очень сильным, однако ученые пока не называют его доказательством. Подобный результат могут вызвать и другие процессы, поэтому его предстоит проверить на дополнительных моделях и измерениях.