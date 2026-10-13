Не станет насекомых — начнут исчезать и другие животные: экологи предупредили о цепной реакции
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Сокращение численности насекомых может ударить по огромному количеству других животных, причем дело не только в нехватке пищи, пишет A-Z Animals со ссылкой на анализ почти 300 исследований за последние 75 лет. Работу провели ученые британского Центра экологии и гидрологии и Бингемтонского университета.
Почти три четверти изученных видов животных едят насекомых и других беспозвоночных, а около двух пятых зависят от них практически полностью.
Но насекомые нужны животным и по другим причинам. Пчелы и бабочки опыляют растения, которыми затем питаются травоядные. Термиты строят огромные холмы и подземные ходы, где прячутся трубкозубы, бородавочники, мангусты и другие животные.
Некоторые виды получают от насекомых даже защиту. Например, ядовитые лягушки накапливают защитные вещества, поедая определенных муравьев, клещей и жуков.
Есть у насекомых и роль «санитаров»: мухи и навозные жуки убирают отходы, помогая уменьшать количество паразитов и бактерий.
Поэтому исчезновение насекомых может запустить целую цепочку последствий — от нехватки еды до потери убежищ и естественной защиты у множества видов.