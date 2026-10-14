Врачи получили универсальный тест на инфекции — он обнаруживает даже неизвестные микробы

BBC: новый метод определяет бактерии и вирусы по их генетическому материалу

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Фото: [Медиасток.рф]

Генетический метод, который помог ученым определить возбудителя COVID-19 в конце 2019 года, теперь все чаще используют для диагностики тяжелых инфекций в больницах, пишет BBC. Его особенность в том, что врачам не нужно заранее знать, какой именно вирус или бактерию они ищут.

Обычный тест обычно проверяет пациента на конкретного возбудителя. Метагеномный анализ действует иначе: он считывает практически весь генетический материал в образце и с помощью компьютера определяет, каким микроорганизмам он принадлежит.

Это особенно важно, когда счет идет на часы. Например, при воспалении мозга врачам нужно быстро понять, вызвана ли болезнь вирусом, бактерией или неправильной работой иммунитета — лечение в этих случаях сильно отличается.

В США такой тест помог пациентке, которой собирались пересаживать печень. Анализ обнаружил вирус гепатита E, после чего женщине дали противовирусное лекарство, и операция не понадобилась.

Раньше подобное исследование могло занимать несколько дней или неделю. Теперь современные приборы способны считывать ДНК за один-два часа, а ИИ помогает быстрее находить среди огромного количества данных опасного возбудителя.

Метод также может помочь заранее замечать новые вспышки инфекций. В Сингапуре его уже используют для поиска неизвестных вирусов в воздухе и сточных водах.

иностранная пресса

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