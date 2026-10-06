Что будет, если Земля перестанет вращаться? Симуляция показала, что произойдет с людьми и городами

В интернете появилась симуляция того, что могло бы произойти, если бы Земля начала резко замедляться и в итоге полностью перестала вращаться, пишет LadBible. В реальности ученым неизвестен механизм, способный вызвать такую остановку, поэтому речь идет исключительно о гипотетическом сценарии.

Сейчас поверхность Земли на экваторе движется из-за вращения со скоростью около 1670 км/ч. Если сама планета внезапно затормозит, люди, автомобили, здания и другие объекты продолжат двигаться по инерции.

По мере замедления ветер и летящие обломки становились бы все опаснее. В симуляции сначала срывает дорожные знаки и части зданий, затем разрушаются крупные сооружения, а людей буквально уносит с поверхности.

Ближе к полной остановке огромные массы океанской воды также продолжили бы движение и обрушились на сушу, вызвав мощные волны и наводнения.

У полюсов последствия в первые мгновения могли бы быть слабее, поскольку скорость вращения поверхности там почти равна нулю. Однако и эти районы вряд ли остались бы безопасными из-за перемещения океанов и других глобальных последствий.

Авторы ролика подчеркивают: это лишь наглядная фантазия на тему физики, а не прогноз реальной угрозы.