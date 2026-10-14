Откуда ученые знают, что Земле миллиарды лет? Ответ дают сразу несколько методик

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые считают, что Земле около 4,54 млрд лет, и эта цифра появилась не из-за одного древнего камня или приблизительной догадки, пишет FODMAP Everyday. Возраст планеты подтверждают сразу несколько независимых способов, и особенно важно, что все они дают очень похожие результаты.

Главный инструмент ученых — радиоактивные элементы внутри минералов. Некоторые атомы со временем постепенно превращаются в другие с известной скоростью.

Это можно представить как очень медленные природные часы. Например, уран постепенно превращается в свинец. Измерив, сколько урана осталось и сколько свинца появилось, ученые могут рассчитать возраст минерала.

На Земле нашли крошечные кристаллы циркона возрастом около 4,4 млрд лет. Но самых первых пород почти не осталось, потому что наша планета постоянно меняется: земная кора плавится, разрушается и перерабатывается.

Поэтому ученые изучают еще и метеориты — остатки вещества, из которого формировалась Солнечная система. Их возраст обычно составляет примерно 4,53–4,58 млрд лет.

Возраст древних пород Луны показывает похожую картину. Именно совпадение результатов по земным минералам, метеоритам и лунным образцам делает оценку возраста Земли особенно надежной.

Поэтому 4,54 млрд лет — не точный «день рождения» Земли, а лучшая научная оценка периода, когда наша планета сформировалась из вещества молодой Солнечной системы.

иностранная пресса

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