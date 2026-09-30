Фастфуд может вредить не только фигуре: ученые связали плохое питание с депрессией

Нездоровое питание может быть связано с повышенным риском депрессии, сообщает Yahoo, ссылаясь на DPA. Исследователи проанализировали десятки ранее опубликованных работ и обнаружили устойчивую связь между качеством рациона и психическим здоровьем.

Наиболее благоприятные показатели наблюдались у людей, рацион которых был близок к средиземноморскому: много овощей, фруктов, рыбы, орехов и цельнозерновых продуктов. Напротив, питание с большим количеством переработанных продуктов, сахара и насыщенных жиров чаще сочеталось с симптомами депрессии.

Одним из возможных объяснений ученые называют хроническое воспаление. Пища с большим количеством сахара, переработанного мяса и жирных продуктов может усиливать воспалительные процессы в организме, которые, в свою очередь, связывают с изменениями работы мозга и настроения. Обсуждаются также влияние кишечной микрофлоры, окислительного стресса и обмена веществ.

При этом большинство таких исследований являются наблюдательными. Они показывают связь, но не доказывают, что плохая диета напрямую вызывает депрессию: возможно и обратное влияние, когда человеку с депрессивными симптомами сложнее поддерживать здоровое питание.