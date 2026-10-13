Почему некоторые люди слышат несуществующую музыку? Неврологи объяснили странный сбой мозга

Некоторые люди слышат музыку так отчетливо, будто рядом действительно работает радио, хотя никакого источника звука нет, пишет Popular Mechanics со ссылкой на исследование в Journal of Neurology. Ученые изучили 80 человек с такими музыкальными галлюцинациями, средний возраст которых составлял около 65 лет.

Это не то же самое, что знакомая песня, которая просто «заела» в голове. Человек может действительно воспринимать мелодию в голове как настоящий звук.

Одно из главных объяснений связано с потерей слуха. Когда мозг начинает получать меньше звуков извне, отвечающие за слух области могут словно «заполнять тишину», вытаскивая знакомые мелодии из памяти.

Интересно, что чаще всего люди слышали не современные песни, а музыку из далекого прошлого — например, религиозные, детские или праздничные композиции. Это может означать, что мозг обращается к особенно старым и прочно сохраненным воспоминаниям.

Для многих такие галлюцинации оказываются неприятными: более 65% участников называли их обременительными, а контролировать музыку могли лишь немногие.

Причины могут быть разными — от ухудшения слуха до некоторых неврологических или психических состояний. Поэтому лечение зависит прежде всего от того, что именно вызвало такие «фантомные» мелодии.