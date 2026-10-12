Слова могут рассказать о человеке больше, чем кажется: ученые нашли признаки психопатии в текстах

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Определенная манера писать о собственной жизни может содержать подсказки о выраженности психопатических черт, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Миссисипи. Исследователи проанализировали более 1200 автобиографических рассказов и нашли различия в том, какие слова люди используют для описания важных событий.

Участников просили рассказать о лучшем моменте жизни, худшем и о событии, которое многое изменило. Затем ученые сравнили тексты с результатами тестов на три черты: бесстрашие, импульсивность и недостаток эмпатии.

Люди с более выраженным бесстрашием реже использовали слова вроде «страх», «боюсь» и «тревога».

Участники с высокой импульсивностью чаще негативно описывали даже хорошие моменты жизни и реже упоминали друзей, успехи и достижения.

А люди с выраженным недостатком эмпатии, наоборот, чаще использовали позитивные слова и говорили о наградах и успехе.

При этом ученые подчеркивают, что по одному тексту нельзя определить «психопата». Эти черты существуют в разной степени у многих людей, а исследование лишь показывает статистические связи между особенностями личности и языком, которым человек описывает свой жизненный опыт.

иностранная пресса

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