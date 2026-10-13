Шпинат против сердечной недостаточности? Ученые заставили растительные частицы помогать главному органу
Small: наночастицы из шпината могут помочь при сердечной недостаточности
Фото: [Медиасток.рф]
Ученые использовали частицы из шпината, чтобы помочь ослабленному сердцу получать больше энергии, пишет Cult of Mac со ссылкой на исследование в журнале Small. Метод пока испытали только на крысах с искусственно вызванной сердечной недостаточностью.
Исследователи выделили из шпината структуры, которые растения используют во время фотосинтеза — процесса превращения света в химическую энергию. Их измельчили до наночастиц и покрыли оболочкой, помогающей им лучше взаимодействовать с клетками сердца.
После попадания в клетки частицы освещали красным светом. В результате клетки начинали производить больше АТФ — вещества, которое можно назвать главным «топливом» для работы мышц, в том числе сердца.
У крыс с больным сердцем сочетание наночастиц и света улучшило способность сердца перекачивать кровь. Кроме того, у животных обнаружили меньше рубцовой ткани и меньшее увеличение сердечных клеток.
Одни наночастицы без света такого эффекта не дали.
Однако до применения метода у людей еще далеко. Частицы вводили прямо в сердечную мышцу, а грудная клетка человека значительно толще, поэтому ученым предстоит понять, как безопасно доставлять и частицы, и необходимый свет к сердцу.