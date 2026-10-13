Шпинат против сердечной недостаточности? Ученые заставили растительные частицы помогать главному органу

Ученые использовали частицы из шпината, чтобы помочь ослабленному сердцу получать больше энергии, пишет Cult of Mac со ссылкой на исследование в журнале Small. Метод пока испытали только на крысах с искусственно вызванной сердечной недостаточностью.

Исследователи выделили из шпината структуры, которые растения используют во время фотосинтеза — процесса превращения света в химическую энергию. Их измельчили до наночастиц и покрыли оболочкой, помогающей им лучше взаимодействовать с клетками сердца.

После попадания в клетки частицы освещали красным светом. В результате клетки начинали производить больше АТФ — вещества, которое можно назвать главным «топливом» для работы мышц, в том числе сердца.

У крыс с больным сердцем сочетание наночастиц и света улучшило способность сердца перекачивать кровь. Кроме того, у животных обнаружили меньше рубцовой ткани и меньшее увеличение сердечных клеток.

Одни наночастицы без света такого эффекта не дали.

Однако до применения метода у людей еще далеко. Частицы вводили прямо в сердечную мышцу, а грудная клетка человека значительно толще, поэтому ученым предстоит понять, как безопасно доставлять и частицы, и необходимый свет к сердцу.