Шпинат против сердечной недостаточности? Ученые заставили растительные частицы помогать главному органу

Small: наночастицы из шпината могут помочь при сердечной недостаточности

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые использовали частицы из шпината, чтобы помочь ослабленному сердцу получать больше энергии, пишет Cult of Mac со ссылкой на исследование в журнале Small. Метод пока испытали только на крысах с искусственно вызванной сердечной недостаточностью.

Исследователи выделили из шпината структуры, которые растения используют во время фотосинтеза — процесса превращения света в химическую энергию. Их измельчили до наночастиц и покрыли оболочкой, помогающей им лучше взаимодействовать с клетками сердца.

После попадания в клетки частицы освещали красным светом. В результате клетки начинали производить больше АТФ — вещества, которое можно назвать главным «топливом» для работы мышц, в том числе сердца.

У крыс с больным сердцем сочетание наночастиц и света улучшило способность сердца перекачивать кровь. Кроме того, у животных обнаружили меньше рубцовой ткани и меньшее увеличение сердечных клеток.

Одни наночастицы без света такого эффекта не дали.

Однако до применения метода у людей еще далеко. Частицы вводили прямо в сердечную мышцу, а грудная клетка человека значительно толще, поэтому ученым предстоит понять, как безопасно доставлять и частицы, и необходимый свет к сердцу.

иностранная пресса

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