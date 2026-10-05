Почему саламандра может отрастить лапу, а человек — нет? В чем секрет регенерации

Саламандры способны отращивать потерянные конечности вместе с костями, мышцами, сосудами и нервами, тогда как человек после тяжелой травмы обычно лишь заживляет рану с образованием рубца, пишет The Conversation со ссылкой на биолога Джунсу Кана из Висконсинского университета в Мэдисоне, который объясняет, чем отличаются организмы, обладающие регенерацией.

После травмы у саламандры клетки рядом с раной получают специальные сигналы и частично возвращаются в более раннее состояние. Из них формируется так называемая бластема — временная зона роста, из которой затем собирается новая конечность.

Причем клеткам мало просто размножаться. Они должны понять, что именно нужно восстановить, какую форму придать новой ткани и когда остановить рост. Важную роль играют нервы: без их сигналов регенерация может замедлиться или вовсе прекратиться.

У людей тоже есть способности к восстановлению. Кожа и кровь постоянно обновляются, печень может значительно восстанавливаться после повреждения, а у маленьких детей иногда отрастают кончики пальцев.

Почему полноценная регенерация конечностей у человека исчезла, ученые пока точно не знают. Одна из версий — в ходе эволюции некоторые полезные особенности организма могли появиться ценой снижения способности к регенерации.