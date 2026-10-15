Пол древней церкви мог быть картой к спасению: археологи разгадали скрытый смысл мозаики

Турецкие археологи и религиоведы из Университета Карабюка предложили новое объяснение смысла мозаики возрастом около 1500 лет, найденной в древней христианской церкви в Турции, пишет Daily Mail. По их мнению, изображение могло служить не просто украшением, а символическим наставлением о том, как человек должен жить, чтобы достичь спасения.

На полу так называемой Церкви четырех рек изображены четыре человеческие фигуры, олицетворяющие райские реки — Фисон, Гихон, Тигр и Евфрат.

Каждая фигура держит рог изобилия, из которого вода течет в общий бассейн. Такая сцена отсылает к библейскому описанию Эдемского сада.

Авторы нового исследования предполагают, что четыре реки могли одновременно символизировать четыре главные добродетели: справедливость, мужество, умеренность и благоразумие.

Получается, что человек, проходивший по мозаике, как будто совершал символический путь через качества, необходимые для праведной жизни.

Дополнительный смысл могли иметь и другие детали. Рыбы в воде могли символизировать крещение, очищение и изобилие, а крестообразный знак у входа — защиту от зла.

Мозаика была найдена еще в 2003 году, но новое исследование предлагает видеть в ней целую духовную инструкцию, встроенную прямо в пол церкви.