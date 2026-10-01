Защита от старения и вирусов: как регулярные физические нагрузки перепрошивают иммунную систему

Регулярные физические нагрузки могут менять работу иммунной системы на клеточном уровне, пишет Live Science со ссылкой на исследование в журнале Science Advances. Ученые проанализировали данные 400 взрослых из Китайского иммунного мультиомного атласа и сравнили наиболее активных участников с теми, кто совсем не тренировался.

В активную группу вошли люди, занимавшиеся не менее трех раз в неделю — свыше 150 минут при умеренной нагрузке или 75 минут при высокой. У них обнаружили признаки более активного обмена сахаров и жиров, усиленного мышечного метаболизма и более высокого уровня антиоксидантных молекул.

Главные различия нашли в иммунных клетках. У регулярно тренирующихся людей цитотоксические Т-клетки были активнее, а незрелые иммунные клетки демонстрировали большую доступность участков ДНК, связанных с защитой от угроз.

Изменения также заметили в моноцитах и B-клетках: у них активнее работали гены, участвующие в запуске иммунного ответа.

Авторы считают, что регулярная физическая активность может делать иммунную систему лучше подготовленной к потенциальным угрозам. Однако исследование не доказывает, что именно тренировки вызвали эти изменения, и не учитывало конкретные виды упражнений.