Климатические феномены не только разрушают: как Супер-Эль-Ниньо превратил чилийскую пустыню в море цветов

Daily Mail: 200 видов растений расцвели в пустыне Чили из-за Супер-Эль-Ниньо

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Климатические феномены могут приносить не только разрушения, но и способствовать редким природным превращениям, пишет Daily Mail. Из-за необычно сильных дождей, связанных с Супер-Эль-Ниньо (явлением изменения климата), пустыня Атакама в Чили покрылась ярким ковром из более чем 200 видов растений и цветов.

Обычно здесь выпадает около 15 мм осадков в год, но летом в некоторых районах зафиксировали 160–190 мм. В результате так называемая цветущая пустыня охватила примерно 17 тыс. квадратных километров — это крупнейшее и самое яркое цветение с 1997 года.

Секрет Атакамы скрыт под землей. В почве годами и даже десятилетиями сохраняются семена, луковицы и клубни растений. После сильных дождей они быстро пробуждаются и начинают расти. В этом году зелень появилась даже на холмах, где ее не видели 30–40 лет.

При этом тот же Супер-Эль-Ниньо принес Чили сильные наводнения и другие разрушения. Однако на севере страны его последствия оказались совсем другими: редкий природный цикл буквально вернул жизнь одной из самых сухих пустынь планеты и привлек туда тысячи туристов.

иностранная пресса

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