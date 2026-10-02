Огромная база НЛО скрыта на дне океана? Экс-сотрудник разведки США рассказал о данных военных

Daily Mail: экс-разведчик США Груш заявил о гигантской подводной базе НЛО

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Бывший офицер разведки США Дэвид Груш заявил, что американским властям якобы известно о гигантском объекте на дне океана, который может использоваться неизвестными аппаратами как «база операций», пишет Daily Mail. Несмотря на отсутствие физических доказательств существования такой базы, Груш поделился описанием данного объекта.

В интервью известному ведущему подкастов Джо Рогану Груш утверждал, что сооружение занимает площадь в несколько городских кварталов, а различные объекты регулярно появляются рядом с ним и исчезают. Местоположение предполагаемой базы он раскрывать отказался, сославшись на чувствительные методы наблюдения ВМС США.

По словам Груша, его информация основана на материалах секретных программ, видеозаписях и рассказах военных и сотрудников правительства. Он также заявил, что специалисты, связанные с подводными операциями, сравнивали предполагаемый объект с базой существ из фантастического фильма «Бездна» 1989 года.

Груш служил в ВВС США 14 лет, затем работал в Национальном управлении военно-космической разведки и участвовал в работе группы по изучению НЛО.

При этом американские военные и власти неоднократно заявляли, что убедительных доказательств существования внеземных аппаратов или существ обнаружено не было. Поэтому утверждения Груша остаются неподтвержденными.

иностранная пресса

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