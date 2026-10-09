Ураган в США заражает американцев: во Флориде предупредили о плотоядной бактерии

Daily Mail: ураган в США повышает риск заражения населения Vibrio vulnificus

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Жителей Флориды предупредили еще об одной опасности на фоне приближения урагана «Исайяс»: после штормового нагона воды может вырасти риск заражения бактерией Vibrio vulnificus, пишет Daily Mail со ссылкой на местных медиков.

Эта бактерия живет в теплой морской и солоноватой воде и может попасть в организм через порезы, царапины и другие повреждения кожи. В тяжелых случаях инфекция быстро разрушает ткани, вызывает заражение крови и может привести к смерти.

Во время ураганов морская вода заливает улицы и дома, поэтому люди чаще контактируют с ней. Врачи советуют тщательно промывать чистой водой любые раны, которые соприкасались со штормовой водой.

Опасения не беспочвенны. В 2022 году, когда на Флориду обрушился ураган «Иэн», в штате зарегистрировали 74 случая заражения Vibrio и 17 смертей. В 2024 году на фоне ураганов «Хелен» и «Милтон» было уже 82 случая и 19 смертей.

При этом инфекция остается редкой. Основной риск возникает именно при попадании зараженной воды в открытую рану, особенно после наводнений и штормовых нагонов.

иностранная пресса

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